Controlli per il rispetto del divieto di spostamento tra Province: posti di blocco a Positano e multe a Maiori. In vista dell’aumento dei contagi da Coronavirus in Campania, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha prorogato il divieto di spostamento tra le province, in modo da limitare ancora la mobilità locale e interprovinciale.

Per questo motivo, i Carabinieri e gli Agenti della Polizia Locale della Costiera Amalfitana sono ancora più attenti nei loro controlli. A Positano presenti posti di blocco sul territorio, proprio al fine di scongiurare gli spostamenti tra province.

Situazione analoga a Maiori, dove sono stati effettuati molti controlli ed elevate diverse multe.