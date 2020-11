Contro l’Estonia un allenamento e niente più

Solo un allenamento e niente più per l’Italia orfano del suo condottiero. Troppo scarsa l’Estonia per dare un giudizio. I singoli comunque hanno offerto un buon rendimento a partire dal terzini destro del Napoli Di Lorenzo. La sfida non ha storia fin dall’inizio e i ritmi sono abbastanza lenti e adatti a giocatori come Tonali e Gagliardini. Fra i singoli spicca la prestazione di Grifo. La ,mezz’ala sinistra ha il gravoso compito di sostituire Insigne. Compito riuscito in pieno. Non ha la classe cristallina di Lorenzo ma ha comunque un bel piede caldo. Conferma questa impressione con un bel tiro dalla distanza a giro. 1-0 per l’Italia al 13′ Il secondo goal è di Bernardeschi. Tiro anche lui con la distanza al 26’Nel secondo tempo l’Italia segna due rigori. Uno con Grifo e un altro con Orsolini. L’Italia vince ed il ranking è salvo. La vittoria dell’Italia può essere anche un piccolo momento di gioia in questo momento cosi grave e pesante da sopportare.

Italia Estonia 4-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 14′ 75′ rig. Grifo, 27′ Bernardeschi, 86′ rig. Orsolini.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio (79′ Calabria), Bastoni, Emerson (71′ Pellegrini); Gagliardini, Tonali (46′ Pessina), Soriano; Bernardeschi (71′ Orsolini), Lasagna (71′ Pellegri), Grifo (79′ El Shaarawy). Allenatore: Evani.

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits, Teniste (46′ Lilander), Baranov, Mets, Pikk (79′ Jarvelaid); Ainsalu (46′ Tunjov), Soomets; Liivak, Miller (58′ Sorga); Marin (46′ Tur); Sappinen (58′ Lepik). Allenatore: Voolaid.

AMMONITI: D’Ambrosio, Tunjov, Lepik.