Continuano i controlli a Castellammare di Stabia: nelle scorse ore sanzionate 6 persone. “Nelle scorse ore la polizia municipale, sotto la guida del comandante Antonio Vecchione, ha beccato 6 persone che non rispettavano le disposizioni anti-Covid, tutte sanzionate con una multa da 400 euro”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“Alcuni trasgressori non indossavano la mascherina, gli altri avevano generato un assembramento e sono stati sorpresi mentre passeggiavano a notevole distanza dal loro domicilio. – prosegue il sindaco Cimmino – Il numero dei contagi è in calo, ma è fondamentale continuare a controllare, a sanzionare, a punire gli irresponsabili che rischiano di vanificare tutto il lavoro svolto in questi giorni.