Conte. Il lockdown rinviato a venerdì, la Campania da Arancione passa a Gialla , si danno i numeri e se ne vedono di tutti i colori

Se ne vedono di tutti i colori. Le attività in Campania, dalla provincia di Salerno e Napoli Positanonews ha chiesto in Costa d’ Amalfi e Sorrento che succedeva, a Piano come a Positano persone demoralizzate che hanno già programmato la chiusura per domani, una chiusura improvvisa , mo , sempre all’improvviso, si decide di tenere aperto . Slittano a venerdì le misure del Dpcm previste per le aree gialle arancioni e rosse. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte illustrando il nuovo testo. Palazzo Chigi ha sottolineato che «lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività».

«Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave», ha aggiunto Conte.

«Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta rientrano nell’area rossa», ha spiegato Conte. La Campania rientra tra le regioni dell’«area gialla», con le restrizioni più lievi previste per l’emergenza covid. Anche Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia rientrano nell’area gialla.

L’allerta, secondo il premier, è sulle terapie intensive. «Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c’è l’alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche».

Insomma mentre tutti davano per arancione la Campania, e per De Luca non bastava, e voleva zona rossa, ora esce fuori he la Campania è gialla… Aspettiamoci il lanciafiamme di De Luca.

Ma intanto lo vogliono capire o no che la gente è disperata e che non ne può più? La confusione è alta , si danno i numeri e se ne vedono di tutti i colori.