Conte: “Crisi grave, a stretto giro nuove misure a sostegno dell’economia. Facciamo squadra”. Siamo consapevoli” che l’emergenza economica richiede un “sostegno più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto” e quindi “il governo è già al lavoro per definire ulteriori misure di sostegno che saranno adottate a stretto giro”. Lo assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento all’assemblea della Fipe, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi.

Poi rivolto alle Regioni che premono per una revisione dei parametri sanitari per la classificazione in zone. “Ci premono i tempi dei contenimenti del contagio. Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull’effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così di contenere e limitare il contagio”.

E aggiunge: “Quanto più rapidamente saremo in grado di contenere il contagio tanto prima potremo restituire alle famiglie e alle imprese la fiducia per ripartire”. Perché riconosce che stiamo vivendo “una fase evidentemente difficile della nostra storia repubblicana, un momento molto complesso dal punto di vista economico e sociale. C’è un disagio diffuso sociale e anche psicologico da parte di tanti cittadini e operatori economici”.

“Nessuno può vincere da solo. Tutti dobbiamo fare sistema e fare squadra”, continua il premier. E rivolto agli esercenti aggiunge: “L’affitto per i commercianti è un costo importante, gravoso per chi opera nelle aree più esposte alla crisi. Sono consapevole di quanto sia sentito questo tema, incontro spesso tanti singoli esponenti di questa categoria. Dobbiamo ragionare su schemi di incentivazione fiscale senza penalizzare i proprietari di immobili”.

