Connectivia cerca sistemista junior

Connectivia sociaetà leader che oper in Costa d’ Amalfi offre lavoro, cerca un Sistemista junior. Connectivia cerca una risorsa precisa, organizzata e flessibile, con doti di problem-solving e team-work per integrarsi in un ambiente di lavoro attivo, con le seguenti caratteristiche:

Diploma di laurea o laurea specialistica: informatica o ingegneria informatica

Preferibile esperienza nel ruolo;

Buona gestione e amministrazione RedHat, Centos e Suse;

Buona conoscenza in ambito reti wireless e wired;

Esperienza in Troubleshooting.

Per info e contatti:

Indirizzo: Via Nazionale Traversa Taverna Vecchia, 2, 84012 Angri (SA)

Tel: (+39) 081 192 850 39 | Fax: (+39) 081 192 301 06 |Email: info@connectivia.it | Web: www.connectivia.it