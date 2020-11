Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi: “Occorre remare tutti nella stessa direzione”.

Le Amministrazioni Comunali, i Gruppi di Protezione Civile, il Personale Sanitario dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni e Ruggi e tanti volontari, stanno facendo uno sforzo considerevole per arginare il fenomeno del contagio Covid 19 in Costiera Amalfitana.

Tutti i giorni si cerca di organizzare tracciamenti e tamponi per avere il maggior risultato possibile. È inutile, in questo momento elencare tutte le azioni messe in campo.

L’ impegno è massimo da parte di tutti nei rispettivi ruoli sottraendo tempo agli affetti e alla famiglia.

Ma occorre remare tutti nella stessa direzione, altrimenti è inevitabile lo stallo.

Al di là di tutte le precauzioni che tutti conoscete, è necessario fissare 2 punti fondamentali:

1. Chi rientra in un tracciamento deve mettersi in quarantena fiduciaria non appena riceve tale notizia, senza eccezione alcuna, attenendosi alle indicaizoni. Attenzione questa misura non rientra nelle scelte di carattere personale, ma è un obbligo morale e civile nei confronti degli altri.

2. Non bisogna assolutamente ricevere amici e parenti non conviventi in casa e declinare qualsiasi invito in tal senso.

Chi pensa furbescamente di eludere queste due semplici indicazioni, pensando che risulta impossibile controllare il tutto , ha pienamente ragione: E’ IMPOSSIBILE.

Ma deve altresì considerare che il rispetto per gli altri e per se stesso non dovrebbe nemmeno far pensare cose del genere.

Tutti noi continueremo a profondere il massimo impegno, sperando di ottenere i risultati auspicati, MA SAPPIATE CHE IL RISULTATO E’

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN MANO A VOI. Non rispettare le regole porterà ad un unico risultato: il fallimento.

Tanto per essere chiari.

Buona Domenica

Il delegato alla Sanità

Andrea Reale