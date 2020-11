Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi: il ringraziamento ai primi cittadini ed ai volontari. Alla luce dei risultati che stiamo raggiungendo in Costiera Amalfitana relativi alla macchina organizzativa per lo screening ai cittadini e alla popolazione scolastica abbiamo ritenuto ora più che mai doveroso evidenziare quanto sia fondamentale la rete di collaborazione instaurata con la protezione civile Millenium. È sentito e reale il ringraziamento di tutti i Sindaci e delle comunità della Costa D’Amalfi che va a tutte le donne e gli uomini volontari della Millenium e al Presidente Vincenzo Oddo che, quotidianamente , talvolta esulando dai loro impegni familiari , grazie alla volontà e al non comune spirito di sacrificio si rendono disponibili alla comunità locale , non si risparmiano mai e dedicano il loro tempo libero per far fronte alle sempre più pressanti richieste pervenute dagli enti e dalle persone bisognose e in difficoltà .

Grazie davvero , perché il vostro esempio in questo momento diventa moltiplicatore di attività di prevenzione e di responsabilità verso le scelte che riguardano la comunità .

Una grande squadra di donne e uomini ! Grazie grazie !!

Il delegato alla Sanità

Andrea Reale