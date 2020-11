Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi acefala e scoordinata anche sulle scuole si va in ordine sparso, ma non c’era un incontro? Positano, Praiano, Amalfi e Maiori ci stanno provando, oggi alcuni docenti avevano appuntamento con l’USCA per i tamponi al porto. Ma comincerà la scuola in Costiera amalfitana? Tanti stando dando forfait per la disorganizzazione da Salerno a Napoli, Ravello e Scala hanno deciso di arrivare direttamente al 2021, hanno rinviato anche Tramonti e Vietri sul mare con Cava de’ Tirreni .

In Penisola Sorrentina, da Sorrento a Vico Equense, pure hanno deciso di rinviare l’apertura. De Luca Governatore della Regione Campania ha tuonato, se non ci saranno le condizioni non apro, ma come si fanno i tamponi se il numero verde va in tilt e se i tamponi messi a disposizione non bastano per la popolazione di un solo comune in Costiera amalfitana?

Si stanno davvero creando le condizioni per poter cominciare la scuola o si è fatto giusto per farlo per poi creare consenso da parte dei genitori timorosi e convincerli che è meglio non andare a scuola con il coronavirus Covid-19 ?

In Lombardia zona rossa da tempo, con le scuole aperte, la pandemia sta regredendo, come la mettiamo?

Allora la colpa del virus non è della scuola .

Ma in queste condizioni di totale caos si può tornare a scuola?

La domanda è, volutamente, retorica

Staremo a vedere. Intanto ai sindaci, acefali, da quando è stato sospeso il presidente che era il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, e il vice Luigi Mansi ne ha preso le redini, senza che ne venisse fatta una elezione, vorremo dire di mantenere su argomenti condivisi di carattere generale una linea unica come con l’ospedale, a proposito.. E la lettera a De Luca? Ha risposto? Se si fatecelo sapere , altrimenti fate altre azioni a tutela dell’Ospedale, come chiedono i cittadini.

FOTO ARCHIVIO PRE COVID