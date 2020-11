Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi: “De Luca ha disposto la revoca del riassetto dell’ospedale di Castiglione di Ravello”

Costiera amalfitana. Riportiamo l’ultima nota pubblicata dalla Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi relativa all’ospedale di Castiglione di Ravello.

Si apprende con vivo compiacimento che il Presidente De Luca ha disposto la revoca, previa sospensione, della delibera di Giunta Regionale n. 474 concernente il riassetto gestionale del Presidio Ospedaliero “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello. Si tratta di un risultato estremamente positivo per il territorio della Costiera. La preoccupazione ingenerata dal possibile depotenziamento dell’Ospedale di Castiglione ha immediatamente allertato le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e associative, ed i cittadini tutti, suscitando una fase di vivace partecipazione al dibattito democratico. Pronta attenzione e disponibilità al confronto si è riscontrata da parte del Governatore De Luca, che ha condiviso le preoccupazioni espresse e disposto una approfondita riflessione sul provvedimento. Con la collaborazione delle autorità sanitarie, è stato possibile riconsiderare il tema alla luce delle perplessità manifestate dall’utenza. La Conferenza dei Sindaci ha svolto come sempre le sue funzioni in rappresentanza delle comunità, ma è stata soprattutto l’unità di intenti dimostrata a consentire il raggiungimento dell’obiettivo sperato. E’ la riprova che quando si lavora insieme, superando ataviche rivalità municipalistiche e inutili protagonismi, i risultati si ottengono, e i cittadini vengono pienamente tutelati: una rassicurazione per il presente ed un auspicio per il futuro. La Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi esprime gratitudine al Presidente della Regione On. Vincenzo De Luca, agli organi tecnici e politici che hanno prestato la loro collaborazione, e a tutti i soggetti che, a diverso titolo, hanno svolto un ruolo nella vicenda.

Si allega disposizione del Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci

Luigi Mansi

Il Delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci

Andrea Reale