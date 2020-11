Conca dei Marini, riaprono chiese e cimitero. Bar e ristoranti aperti fino alle 22.00

Conca dei Marini. L’ordinanza sindacale n. 26 del 25 novembre 2020, firmata dal sindaco Gaetano Forte e con decorrenza dal 28 novembre 2020 (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza), revoca il punto secondo dell’ordinanza n. 17/2000 che prevedeva “la sospensione di ogni attività da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristoranti, alle ore 18.00 per tutti i giorni della settimana” e consente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di confezionamento e di trasporto, l’apertura di bar e ristoranti fino alle ore 22.00 di tutti i giorni della settimana per la sola attività di consegna a domicilio e di asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’esercizio di vendita.

Revoca, altresì, il punto quarto dell’ordinanza n. 17/2000 che prevedeva “la temporanea chiusura delle chiese del territorio comunale, salva la celebrazione di cerimonie funebri da tenersi in forma strettamente privata limitatamente ai parenti stretti” e consente la ripresa delle celebrazioni con il popolo nella stretta osservanza del vigente Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana.

Revoca ancora il punto sesto dell’ordinanza n. 17/2000 che prevedeva “la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale” e consente l’accesso al pubblico Cimitero Comunale secondo i giorni e gli orari ordinariamente stabiliti.