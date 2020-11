Conca dei Marini, fiocco azzurro in casa del sindaco Frate: benvenuto Antonio

Conca dei Marini, Antonio Gallo giunge al mondo e illumina la costiera amalfitana. Il piccolo Antonio, nasce a Napoli tra le braccia dei familiari che non hanno potuto contenere la gioia. Tra di loro anche il sindaco, Gaetano Frate.

La nascita è un evento che segna il cuore di ogni famiglia, ma, in un momento come questo, l’arrivo di una nuova vita non può essere che segnale di speranza e ripresa da momenti bui.

Dalla redazione di Positanonews i più sinceri auguri di una vita serena ad Antonio, la sua splendida famiglia e il sindaco Gaetano Frate.