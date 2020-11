Conca dei Marini, contagio in negozio: l’appello del comune ai cittadini per l’isolamento fiduciario

ATTENZIONE – AVVISO ALLA CITTADINANZA Ecco il post con cui l’amministrazione comunale di Conca dei Marini avvisa i suoi cittadini circa un esercizio commerciale chiuso in via precauzionale a causa del covid-19 e invita coloro che hanno avuto contatti diretti con la rispettiva titolare, ad isolarsi.

Tutti coloro che ritengono aver avuto un “contatto stretto” nelle ultime 48-72 ore dalla data odierna con la titolare dell’esercizio commerciale “Bazar” sito in Via Roma di Conca dei Marini, per ragioni sanitarie precauzionali sono invitati a porsi in ISOLAMENTO FIDUCIARIO VOLONTARIO.