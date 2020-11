Primi timidi approcci alle festività natalizie, incomincia ad apparire qualche vetrina del corso addobbata e seducente per gli acquisti natalizi. C’è ancora chi tentenna e aspetta l’Immacolata e c’è chi ci crede in pieno. Come un noto commerciare di Piano che come di consueto ha aperto la sua grotta delle meraviglie.

Il paradosso è che mentre a Sorrento abbiamo l'albero in Piazza e le luminarie predisposte pronte per l'accensione ufficiale , ma nessun negozio o quasi mostra segni natalizi, a Piano si è creata la situazione opposta. In altri termini il comune predisponendo le luminarie stimola ad approntare la vetrina del commerciante, a Piano invece sono i commercianti che spingono il Comune a fare qualche cosa per il Natale. Perché comunque sarà Natale, sia per una rilettura di quel bambinello gnudo in una capanna, che per una , seppur piccola, ripresa economica.