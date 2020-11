Comune di Sanza: comunicazione dal Cav. N. H. Attilio De Lisa Presidente Sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI IL 4 NOVEMBRE 2020 HA ONORATO SIA I SUOI EROI CADUTI IN GUERRA CHE LA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.

L’ A.N.C.R. Federazione di Salerno ha onorato con la Bandiera Tricolore Italiana dell’A.N.C.R. il 102° Anniversario della Vittoria.

Il Presidente di Sezione Cav. N. H. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo della Diocesi di Teggiano-Policastro facendo riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca) al rispetto del Coronavirus Covid-19 evitando gli assembramenti e con mascherina.

Infatti marcoledi 4 Novembre 2020 alle ore 10.00 il Presidente di Sezione A.N.C.R. Cav. N. H. Attilio De Lisa insieme sia ad alcuni Soci tesserati che all’Autorità Religiosa Parroco don Giuseppe Spinelli, hanno onorato il 102° Anniversario della Vittoria con la Bandiera Tricolore Italiana dell’A.N.C.R. (Dio fa che la nostra Bandiera sventoli sempre simbolo di Civiltà, garanzia di Giustizia, segno di Vittoria oltre accresci nei nostri cuori l’amore alla Religione, alla Famiglia, alla Patria) davanti il Monumento dei Caduti in Guerra in Piazza XXIV maggio (ricordando che il Monumento dei Caduti di Sanza risale proprio agli anni 1921-1923 voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale di allora).

Dove si è vista prima la Preghiera dei Defunti rivolta ai suoi Caduti Eroi da parte del Parroco e dopo il Sottoscritto in veste di Presidente ha ringraziato l’Autorità e i Soci presenti facendo seguire la rievocazione del Centoduesimo dell’Anniversario della Vittoria davanti al monumento dei caduti di tutte le guerre con la Lettura del Bollettino della Vittoria scritto da Armando Diaz Comandante Supremo del Regio Esercito (il Bollettino della Vittoria è il documento ufficiale scritto dopo l’armistizio di Villa Giusti con cui il Generale Armando Diaz, comandante supremo del Regio Esercito, annunciò, il 4 novembre 1918, la resa dell’impero austro-ungarico e la vittoria dell’Italia nella prima guerra mondiale).

Inoltre il Sottoscritto ha letto per la prima volta anche la Preghiera dei Combattenti e Reduci oltre di routine il canto di Fratelli d’Italia o Inno di Mameli e LA LEGGENDA DEL PIAVE.

Il Presidente è rammaricato per la mancata deposizione di una corona d’alloro non per merito dell’A.N.C.R. locale ma per la mancata presenza sia del coinvolto socio Sindaco Vittorio Esposito di routine come ogni anno da parte dell’Amministrazione Comunale che gli invitati Comandante della Stazione dei Carabinieri Antonio Russo facendo capo al Comando Compagnia Carabinieri Sapri e Capo della Polizia Municipale socio Vincenzo Manduca oltre per impegno improvviso anche quella del Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Cantillo dell’Istituto Statale Comprensivo di Buonabitacolo e Sanza. Il Sottoscritto Cav. N. H. Attilio De Lisa (Cavaliere al merito della Repubblica Italiana) da 3 anni in veste di Presidente della Sezione di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci-A.N.C.R. Federazione di Salerno ricorda che la Sezione è nata nel 1950 e quest’anno ha l’onore di compiere 70 anni di vita ma per motivi di Assembramenti la precedente commemorazione del 30 settembre con targa commemorativa ricordo già collocata presso la Sede in Piazza Angelo Ciorciari è stata annullata e rinviata dal Sindaco a data da destinarsi.

Ha portato a tutti anche i saluti sia da parte del Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi che dall’ ex Presidente Nazionale Commendatore Sergio Paolieri (per motivi di salute ha potuto lasciare ed esponendo apertamente la sua stima di sempre anche indirizzata al neo Presidente Nazionale A.N.C.R. Cav. Gino Gheller) di cui evidenzia quanto già esposto dal precedente Presidente Nazionale ed inviato ai Presidenti Provinciali: i Monumenti dei Caduti sono luoghi sacri e vanno tutelati sia nelle manifestazioni patriottiche che nella quotidianità portando almeno una corona d’alloro di pertinenza dell’Amministrazione Comunale come in questo caso in corso di pandemia Coronavirus Covid-19.

Infine va la vicinanza di sempre sia alla Santa Sede – Vaticano che alla Chiesa Cattolica Italiana e la stima a: Presidenza della Repubblica Italiana, Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza-Giunta-Consiglio della Regione Campania, Direzione Generale ASL Salerno, Prefettura di Salerno, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, Forze Armate, Comando Comprensorio Esercito Italiano di Persano, Associazioni Cattoliche e non, BCC-Banca Credito Cooperativo di Buonabitacolo, Coro Polifonico Sinfonia Voci Teresa Miraglia, PRO LOCO, Consulta delle Donne e Protezione Civile.