Come è morto il Maestro Franco Califano? Dalla depressione all’addio

Come è morto il Maestro Franco Califano? Per anni il cantante ha dovuto fare i conti con la depressione: il dramma di un uomo straordinario. Franco Califano è stato uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana: i suoi pezzi, infatti, hanno sempre fatto impazzire milioni di fan che li hanno cantati per anni a squarciagola, ma poi una lunga malattia lo ha spento piano piano sia dentro sia fuori.

L’uomo, che è venuto a mancare ormai tanti anni fa, è stato una vera e propria pietra miliare della musica italiana. In molti hanno avuto modo di parlare della depressione con cui ha necessariamente dovuto combattere gli ultimi anni della sua vita.

Una malattia silenziosa che lo ha distrutto, come riporta Il Sussidiario, piano piano e che non lascia energie vitali. L’uomo, poi, è morto a causa di un infarto che lo ha distacco dai suoi figli e da sua moglie ma, allo stesso tempo, tutti noi abbiamo la consapevolezza che il suo animo, la sua vitalità e la sua energia sarà per sempre con noi.

La causa della morte di Franco Califano è stato un infarto che gli ha fatto dire per sempre addio ai suoi cari, ma vi è tuttavia, per coloro che credono come lui, la consapevolezza che ritroverà tutti i suoi affetti, compresi i suoi figli e sua moglie, in un’altra vita in cui avrà modo di riabbracciarli.

Un dramma davvero tremendo, l’addio del maestro, che ieri sera è stato imitato a Tale e Quale Show. Pago ha portato Franco Califano sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo per la finale. La sua prova è stata straordinaria sotto ogni punto di vista, con l’artista che ha dimostrato la voglia di ricordare l’indimenticabile maestro.