Collegamenti marittimi: salvi i collegamenti marittimi tra Napoli e Sorrento, gli orari. Sono salvi i collegamenti marittimi da Sorrento per Napoli e viceversa, che saranno effettuati dal lunedì al venerdì.

Sorrento – Napoli: 08.10 – 10.00 – 16.25

Napoli – Sorrento: 9.00 – 11-00 – 17.15

Inoltre a salvaguardi del periodo Covid-19, d’intesa con l’amministrazione comunale di Sorrento, il gruppo Volaviamare si farà carico dei costi per parcheggio comunale in piazza Marinai d’Italia per i pendolari e gli abbonati che usufruiranno del collegamento marittimo Sorrento – Napoli e vv.

Per usufruire del parcheggio bisognerà esibire presso il parcheggio l’abbonamento o il ticket di andata e ritorno.