Circumvesuviana, manca il personale: taglio delle tratte e pendolari in rivolta. Continuano le proteste dei pendolari della Circumvesuviana dopo il tagli deciso dai vertici Eav alle corse. La dirigenza, oltre ad aver cancellato intere tratte per questo weekend ed aver sospeso completamente la circolazione dei treni di domenica, ha anche annunciato lo stop alle corse per tre ore da lunedì prossimo. Decisioni prese negli ultimi giorni, dove è emersa anche la forte carenza di personale interno all’azienda, e che hanno mandato su tutte le furie i viaggiatori. «I servizi singhiozzo, tagli alle corse e di intere linee stanno provocando gravi disagi ai pendolari, molti dei quali impiegati in servizi essenziali. Il braccio di ferro tra azienda e lavoratori sta causando di fatto da circa una settimana la sospensione del servizio di trasporto pubblico senza che la politica senta il bisogno di intervenire. Non è possibile che un’azienda pubblica decida in autonomia di modificare l’offerta e tagliare il servizio, ne è comprensibile come tale scelta possa essere presa senza concertarla con le parti sociali e le associazioni dei pendolari. – dicono gli appartenenti del gruppo “No al taglio dei treni della Circumvesuviana” – Le ragioni portate a supporto da parte dell’azienda sono deboli, “mancati introiti della bigliettazione”, non giustificano il taglio di un servizio pubblico». Una protesta che si aggiunge a quelle dei giorni scorsi dei comitati dei pendolari: «Noi pendolari campani siamo stanchi, l’assenza di un interlocutore istituzionale, la mancanza di un assessore regionale ai trasporti, lascia senza ascolto le nostre istanze. La Regione deve intervenire».

Fonte Metropolis