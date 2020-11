Circumvesuviana, disagi per Napoli e Sorrento: ritardi, sostituzioni, treni soppressi

Questa mattina la linea ferroviaria che collega Napoli ai paesi vesuviani e la penisola sorrentina ha subito notevoli disservizi, come si può denotare dai social.

Non solo ritardi, ma anche treni soppressi, come la prima corsa da Napoli e la prima da Sorrento, rimpiazzate con altri servizi. Oltre ciò, anche ritardi dai 20 ai 30 minuti.

Questo è quanto risulta dalle lamentele dei pendolari sul profilo social Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti. Viaggiatori che, nonostante l’area rossa in Campania, sperano di poter fare affidamento alla Circumvesuviana per raggiungere il posto di lavoro o per comprovate necessità.