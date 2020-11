Cimmino:” Ecco le decisioni del sindaco in merito alla zona rossa!”

Cimmino:” Ecco le decisioni del sindaco in merito alle zone rosse!” Stando a quanto circola in queste ore sui mezzi d’informazione la Campania sarebbe in procinto di diventare “Zona Rossa”. Appena poche ore fa ho richiesto il medesimo provvedimento a Governo nazionale e Regione Campania. La decisione, infatti, sarebbe stata presa in base al monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute.

La Campania, dunque, insieme alla Toscana, entrerebbe in Area Rossa e, stando a quanto si apprende, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre.

Come ho accennato qualche ora fa, in questa fase di grave crisi sanitaria e socio-economica, è necessario che tutte le istituzioni facciano fronte comune e adottino scelte coraggiose per salvaguardare la salute di tutti i cittadini e i tanti posti di lavoro che rischiano di venir meno, soprattutto nei contesti in cui il tessuto sociale è già compromesso.

Sarà premura mia e del mio Ufficio informare la cittadinanza passo dopo passo anche con appositi link ed infografiche utili per le attività commerciali e per tutti gli stabiesi. Tra non molto, inoltre, pubblicheremo il bollettino con i dati aggiornati di oggi e le nuove agevolazioni per i tributi previste dalla mia amministrazione comunale.

Tutti gli ultimi provvedimenti ai link in basso.

http://bit.ly/LettereConteDeLuca LE LETTERE DEL SINDACO

https://bit.ly/CentralinoSocialeStabia CENTRALINO SOCIALE

https://bit.ly/CarrelloSolidarietàStabia CARRELLO SOLIDALE

https://bit.ly/FarmacoSospesoStabia FARMACO SOSPESO

http://bit.ly/CovidMappaContagi PROTEZIONE CIVILE