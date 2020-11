Cilento, il verde Tarallo, sindaci che fine avete fatto?

Salerno e la Campania Zona rossa. Ricordiamoci che ci si può curare a casa. “Io personalmente continuo a pensare e a essere convinto che non è giusto nè legittimo un provvedimento indifferenziato per aree con situazioni e condizioni differenti, in Campania come altrove”, dice il Verde G.Tarallo, ex presidente del Parco del Cilento Diano e Alburni.

“Regione e sindaci a mio parere sono venuti meno alla loro responsabilità non chiedendo nè adoperandosi per soluzioni appropriate, adeguate e proporzionate nè prendendo, durante il periodo di zona gialla, le eventuali misure restrittive se e quando necessarie nei territori di propria competenza sulla base dei dati ufficiali e d’intesa con l’autorità sanitaria (ASL), dimenticando che come sindaci nel proprio comune si è la massima autorità sanitaria e di pubblica sicurezza”, sostiene Tarallo

Cilento, la situazione non è per fortuna allarmante, “Naturalmente ciò non toglie che ci siano situazioni critiche o focolai ( secondo qualcuno in percentuali superiori a Napoli) ma sono casi circoscritti che meritano di essere trattati in maniera circoscritta e mirata e guardati anche in rapporto al grado di ospedalizzazione e di eventuale saturazione ospedaliera. Senza contare che spesso sono contati come nuovi contagi anche in caso di tamponi ripetuti”, dice i fine G.Tarallo.

Giovanni Farzati