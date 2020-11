Ciao Martino, il saluto del sindaco di Piano di Sorrento: “Resterà nei nostri cuori come un uomo semplice e genuino”. Tanti sono i ricordi commossi che girano tra i vari social network per commemorare la memoria di Martino Pollio, lo storico benzinaio di via delle Rose 14, a Piano di Sorrento, scomparso ieri. Tra questi lo stesso sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, del quale riportiamo di seguito le parole che ha pubblicato in un post sulla sua pagina Facebook:

La notizia della scomparsa di Martino Pollio ha sconvolto la comunità carottese e non solo, segno della grande stima e dell’affetto di cui godeva, lì nel suo distributore di Via delle Rose dove tutti siamo passati nel corso degli anni per rifornire auto, moto e, come nel mio caso, la vespa.

Ed era sempre piacevole in quei pochi minuti del pit stop scambiare con lui una parola e apprezzarne quella semplicità che ne hanno fatto l’amico di tutti.

Piano di Sorrento vive questo lutto con grande commozione e per esso, come Sindaco, voglio esprimere il cordoglio personale e del Consiglio Comunale ai familiari tutti che vivono questa tragedia inaspettata con un senso di angoscia che va oltre il dolore.

Se Martino non è riuscito a “parare” questo brutto tiro che la vita gli ha riservato, allora facciamo tesoro di questa fatalità per scongiurare che abbiano a ripetersi altre tragedie come queste.

Facciamolo anche nel ricordo di Martino che resterà sempre nei nostri cuori come l’uomo semplice e genuino col quale ognuno di noi ha condiviso attimi più o meno lunghi della propria esistenza.

Ciao Martino.