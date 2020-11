“Ciao Diego, non dimenticherò mai i nostri incontri”. Il pensiero di Salvatore Gagliano

Costiera amalfitana. Il 25 novembre 2020 sarà sempre ricordata come una giornata nera perché è venuto a mancare Diego Armando Maradona che molto amava la nostra Costa. Quello che legava il più grande campione della storia del calcio alla Costiera Amalfitana era anche il rapporto con Salvatore Gagliano, uomo di calcio che negli anni Novanta fu anche dirigente accompagnatore del Napoli.

A tal proposito, riportiamo il pensiero di Gagliano pubblicato sulla sua pagina FB insieme a una foto che li ritrae insieme in barca. “Ciao Diego, che tristezza. Non immaginavo che ci lasciassi così presto. Non dimenticherò mai i nostri incontri piacevoli, nel momento in cui eri fra le persone più famose al mondo. Rip, assistito degli Angeli in cielo, immenso Diego”.