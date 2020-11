Ci lascia un pezzo di storia del turismo di Sorrento, addio ad Antonio Amuro È morto, nel pomeriggio di oggi in un ospedale di Napoli, Antonino Amuro, 81 anni, albergatore e tour operator, titolare dell’agenzia di viaggi Ets. Guarito dal Covid-19 e, però, deceduto a causa di complicazioni insorte sul suo stato di salute generale. Laureato in Giurisprudenza, è discendente di una famiglia di artigiani.

Antonino Amuro era comproprietario dell’hotel Plaza, presidente emerito dell’Associazione agenzie di viaggio della penisola sorrentina. In gioventù è stato un collaboratore di Mario, capostipite della famiglia Russo, prima all’hotel Capri e poi all’hotel Du Nord.

Ha lavorato anche all’estero tra Francia, Inghilterra e Germania. Nel 1980 è diventato agente generale Air France. Nel settore dell’accoglienza, dal 1965 cura la parte commerciale dell’hotel Plaza, in piazza Tasso, recentemente acquisito al patrimonio di famiglia.

Nella sua vita ha recitato un ruolo importante la moglie Paola Matera Sanserverino, comproprietaria degli hotel Riviera e Tirrenia. Le loro orme sono state poi seguite dai figli Rosaria, moglie dell’ex sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, Roberto e Bruno.

Il ricordo di Giusy Ercolano

Che tristezza…un duro colpo sl cuore sapere che anche lui è volato al cielo…un vero Signore, sempre col sorriso, gentile e garbato …le polo col taschino in petto erano le sue richieste per ogni estate …ed i suoi preziosi consigli all’ETS per le mie vacanze al mare erano sempre eccellenti …mi dispiace tanto non poterlo incontrare più …condoglianze a tutta la famiglia Amuro . RIP Avvocato