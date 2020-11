La vita di ogni uomo finisce sempre nello stesso modo. Sono i particolari del modo in cui si è vissuti e in cui si muore che differenziano un uomo da un altro. Stamattina presso il centro residenziale “il cielo in una stanza “ di Vico Equense ci ha lasciati Mimì Raganati. Una Gran Brava Persona, un autentico Gentiluomo, altruista e rispettoso di tutti e di tutto, si è sempre distinto per queste sue immense doti.

Riposa in Pace…