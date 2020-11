Chi è Emanuele Ripari? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul ragazzo che fa impazzire il web!

Emanuele Ripari, giovane Instagram star (conta più di 125 mila followers) italiano di 20 anni, nato ad Ancona, fa impazzire tutte le ragazzine di Instagram.

Sfrontato, bello e solare, nonostante il suo aspetto prorompente, l’influencer Emanuele Ripari è un ragazzo molto riservato e sensibile.

Negli ultimi anni ha lavorato molto come fotomodello e ciò gli ha permesso di viaggiare moltissimo. Si racconta tramite le sue storie, Emanuele è davvero un bravo ragazzo! Aiuta e conforta sempre le migliaia di ragazzine che gli scrivono via messaggio, e il sogno di tutte le ragazze che lo seguono è quello di vedere Emanuele scrivere un libro in cui si racconta.

Nonostante la sua carriera su Instagram stia procedendo a gonfie vele, ha tantissimi progetti per il futuro, come la recitazione, il canto, la palestra e gli studi universitari.

Insomma è un ragazzo dalle mille passioni e sentiremo moltissimo parlare di lui.

Scopri di più su Emanuele Ripari, ecco il suo profilo Instagram.