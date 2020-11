Cetara. Sindaco di nuovo positivo, ma aumentano i negativi. A Ravello altri due positivi si arriva a 19. Altri tamponi sono previsti in Costiera amalfitana . Un brutto momento per Roberto Della Monica , che ha anche subito un grave lutto in famiglia, che dopo la positività al coronavirus Covid-19 aveva avuto finalmente un tampone negativo, ma un secondo tampone è risultato positivo. Dai nuovi tamponi fatti dall’USCA a Ravello e Scala emergono altri due positivi e si arriva a 19 contagiati. A Positano, Maiori e Minori la situazione è per fortuna stabile, stanno aumentando i negativi, e anche i guariti, sulla Divina. Domani tamponi ad Amalfi, poi Lunedì a Cetara, Positano e Praiano.