Cetara in lockdown per due settimane: chiudono parrucchieri, bar e ristoranti. B&B per la quarantena

Cetara (Salerno). Il comune della costiera amalfitana prepara una sorta di lockdown per due settimane fino al 13 novembre, come sancito nell’ordinanza numero 42 del 2 novembre, come già aveva preannunciato ieri il sindaco Della Monica.

Allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 – si legge nell’ordinanza – nel Comune di Cetara, con decorrenza immediata e fino al 13 novembre 2020:

La chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono fatte salve le attività di asporto e di consegna a domicilio, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, fino alle ore 21.00.

La chiusura delle attività di parrucchiere.

Per tutti coloro che devono affrontare la quarantena e non hanno la possibilità di isolarsi nelle proprie abitazioni, ricordiamo che sono state messe a disposizione, a titolo gratuito, case vuote e camere di B&B. Per poter usufruirne è possibile contattare la Protezione Civile di Cetara al numero 089 9355570.

Il primo cittadino sottolinea che, assumere queste decisioni, è stata una scelta sofferta, ma necessaria per tutelare la salute dei miei concittadini, condivisa dagli attori in questione che ringrazio per la loro sensibilità e disponibilità.