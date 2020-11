Cetara, il sindaco Roberto Della Monica: “Da domani chiusi bar, ristoranti e parrucchieri”

Cetara. Il sindaco Roberto Della Monica comunica che “da domani i bar e i ristoranti di Cetara saranno chiusi fino a venerdì 13 novembre ad eccezione delle consegne a domicilio e dell’asporto, attività che saranno consentite fino alle ore 21.00. Sempre fino al 13 novembre resteranno chiusi anche i parrucchieri. Era doveroso informarvi. È stata una scelta sofferta ma necessaria per tutelare la salute dei miei concittadini condivisa dagli attori in questione che ringrazio per la loro sensibilità e disponibilità”.