Cetara. Il sindaco Fortunato Della Monica, il cui paese è stato quello maggiormente colpito dal virus in costiera amalfitana, è intervenuto in diretta al Positanonews TG: “Quindici giorni fa ho fatto un lockdown totale chiudendo tutto perché i numero erano saliti vertiginosamente. Ora sono un po’ più sereno perché questa scelta ha permesso di fermare la catena del contagio. Ieri a Cetara erano 90 positivi, un dato molto alto per un paese di 2.000 abitanti. Ho fatto eseguire il tampone a circa il 70% della popolazione. Su 20 tamponi fatti giovedì scorso mi sono arrivati da poco i risultati di 8, tra questi 3 guariti ed un positivo. Quindi il totale degli attualmente positivi è sceso ad 88. Domani verranno eseguiti circa 60 tamponi, di cui 45 di verifica e spero per fine settimana di dimezzare il numero dei positivi sul territorio. Invito tutti ad usare la massima prudenza e responsabilità”.