Cetara, il ristorante Al Convento premiato dall’attesissima Guida Gambero Rosso 2021. Trentunesima edizione della guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso. Una guida “nuova” che mette da parte i punteggi per favorire il gioco di squadra. Sopravvive ovviamente l’apparato di simboli che hanno fatto la storia della guida (forchette, gamberi, bottiglie, mappamondi, boccali, cocotte) con grande attenzione per tutti i professionisti che negli ultimi mesi sono riusciti a reinventarsi con coerenza e originalità, per raggiungere i propri clienti anche in periodo di restrizioni e chiusure, elaborando convincenti proposte di food delivery e mettendosi in gioco davanti alla continua necessità di ripensare la propria offerta e le modalità di servizio.

Proprio ieri è stata stilata l’attesissima Guida Gambero Rosso 2021, all’interno della quale spunta anche il ristorante Al Convento di Cetara, in Costiera Amalfitana. Al rinomato locale sono stati assegnati i tre gamberi, un premio importante che mostra chiaramente la qualità dei prodotti e delle creazioni che è possibile gustare sul posto.

In un’Italia fatta perlopiù di trattorie, essere premiati dal Gambero Rosso tra quelle migliori del Belpaese è per noi motivo di grande soddisfazione e prestigio.

Il rapporto fra sala e cucina, la ricerca di un’esperienza con la “e” maiuscola, la sartorialità dell’offerta ed il servizio, sono stati gli elementi dei valutatori della prestigiosa guida che ha confermato anche quest’anno “Al Convento” l’assegnazione dei “Tre Gamberi”!

Anche questo riconoscimento lo dedichiamo a tutti voi che, dandoci fiducia, ci consentite di poter raggiungere risultati sempre più brillanti!, si legge sulla pagina Facebook del ristorante.

I Tre Gamberi – le migliori trattorie