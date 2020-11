Cetara festeggia quattro neolaureate. Le belle notizie che regalano forza e speranza

Cetara. Quattro cittadine, dopo un percorso di studi ed abnegazione, hanno conseguito la Laurea. Il Comune, con un post sulla sua pagina Facebook, formula loro gli auguri: “E poi ci sono anche cose belle da raccontare. Sono storie che appartengono ai nostri giovani che danno forza e speranza al nostro paese con i loro sogni, con i loro traguardi. Un Pc potrebbe rappresentare una barriera al vostro tanto atteso giorno, ma in qualsiasi modalità avvenga la seduta, sappiate che la vostra festa non avrà mai nessun limite perché resterà sempre uno dei regali più belli che potevate fare a voi stessi, ai vostri genitori, al vostro paese.

Le nostre Congratulazioni vanno a Lucia Pappalardo per aver conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria edile; Annamaria Zuppardi per la Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali; Maria Rosaria D’Emma per aver conseguito Laurea In Medicina e Chirurgia; Anna Maria Annarummo per la Laurea specialistica in Psicologia clinica e comunità. Ad maiora Semper con lo sguardo sempre puntato al futuro”.

La redazione di Positanonews esprime i migliori auguri alla quattro neodottoresse per il bellissimo risultato raggiunto ed augura loro che sia solo l’inizio di una lunga serie di successi e soddisfazioni professionali.