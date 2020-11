Cetara, ecco un riepilogo di tutte le misure di contenimento adottate a causa del Covid-19

Il Comune di Cetara riepiloga le misure di contenimento poste in essere sull’intero territorio comunale per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19

– SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE, fino al 10 Novembre 2020 (Ordinanza Sindacale n. 35 del 26/10/2020).

– SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, fino al 15 novembre (Ordinanza Sindacale n. 37 del 29/10/2020).

– ORARIO DI CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI: a) dal lunedì al venerdì ore 14.00; b) il sabato ore 18.00; c) domenica intera giornata (Ordinanza Sindacale n. 38 del 29/10/2020).

– CHIUSURA LARGO MARINA E ZONE LIMITROFE DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 05.00, fino al 15 novembre (Ordinanza Sindacale n. 40 del 30/10/2020).

– CHIESE CHIUSE, fino al 15 novembre. Sono consentite le cerimonie funebri in forma privata limitatamente ai parenti stretti, come da prescrizioni del governo centrale (Ordinanza Sindacale n. 41 del 30/10/2020).

– UFFICI COMUNALI CHIUSI, fino al 13 novembre: gli uffici sono contattabili telefonicamente al numero 089262927 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

– CHIUSURA BAR, PUB, PIZZERIE, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE, fino al 13 novembre. E’ consentita l’attività di asporto e di consegna a domicilio fino alle ore 21.00 (Ordinanza Sindacale n. 46 del 02/11/2020).

– CHIUSURA PARRUCCHIERI, fino al 13 novembre (Ordinanza Sindacale n. 46 del 02/11/2020).

– SOSPENSIONE ATTIVITÀ EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, fino al 15 novembre (Ordinanza Sindacale n. 48 del 04/11/2020).