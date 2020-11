Cetara. Arrivano i primi risultati dei tamponi: 9 nuovi casi positivi, si arriva ad un totale di 36. Presso l’Istituto Zooprofilattico di Portici, si stanno analizzando i 288 tamponi che sono stati effettuati ai cittadini di Cetara, in Costiera Amalfitana, nei giorni di venerdì e sabato scorso.

Quasi la metà dei tamponi sono stati già analizzati e, da questi, sono risultati attualmente 9 nuovi casi di positività al Coronavirus.

Sono 36, in questo momento, i cittadini cetaresi ad essere positivi in totale. Tra questi, ricordiamo, anche il sindaco Fortunato Della Monica. Le sue condizioni di salute stanno migliorando, in quanto nelle ultime 48 ore i sintomi, per lui, sono stati evidenti.