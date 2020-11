CCIL: a Sorrento e Castellammare sede virtuale si affianca a quelle fisiche

“Non lasciamo nessuno da solo. Apre una nuova sede della CGIL di Castellammare e Sorrento: una sede virtuale operativa tutti i giorni.” Con queste parole il responsabile della CGIL di Castellammare e Sorrento, Gianluca Torelli, inaugura quella che sarà la nuova frontiera della presenza del sindacato accanto a lavoratori e cittadini. La nuova sede virtuale si affianca alle sedi fisiche, che restano operative nel pieno rispetto delle normative anti-covid (mascherine, distanze, igiene delle mani e ventilazione dei locali).

Accanto alle sedi fisiche, il presidio del territorio stabiese e della penisola viene però rafforzato con una sede virtuale: un modo per stare accanto a chi non può muoversi, a chi abita lontano dalle sedi, o anche semplicemente a chi vuole evitare contatti non indispensabili e ha bisogno di informazioni o di fissare un appuntamento per istruire una pratica.

“È un momento difficile per le lavoratrici e i lavoratori di questo territorio, e abbiamo voluto dare avvio a questa nuova iniziativa perché vogliamo che nessuno debba sentirsi solo. La CGIL c’è sempre, anche durante l’emergenza”, prosegue Torelli commentando l’iniziativa. “Alcune compagnie di trasporto pubblico hanno ridotto i loro servizi, e questo complica la mobilità: vogliamo andare incontro alle esigenze di tutti, e con questa nuova iniziativa, rivolgersi al sindacato sarà ancora più semplice.”