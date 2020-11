Cavese calcio:” Ecco lo staff di mister Maiuri!”

La Cavese di mister Vincenzo Maiuri continua ad allenarsi senza sosta per il prossimo impegno di campionato, giunto ormai alle porte. Gli aquilotti si preparano con grande tenacia e determinazione in vista dell’ostica trasferta in Calabria contro il Catanzaro di Antonio Calabro, in programma allo stadio Nicola Ceravolo domenica alle ore 15:00 per la 12esima giornata del girone C di Serie C.

La squadra blufoncé è tornata ad allenarsi questo pomeriggio. La seduta è andata in scena sul campo sportivo del Desiderio di Pregiato, dove ad affiancare Vincenzo Maiuri era presente anche il nuovo staff tecnico dei blufoncé. Il neo allenatore della Cavese, in questa sua nuova avventura al comando dei metelliani, avrà a disposizione un’equipe di tutto rispetto. Oltre al collaboratore tecnico Gerardo Grottola, annunciato martedì (CLICCA QU), mister Vincenzo Maiuri sarà affiancato anche da Felice Scotto (allenatore in seconda), Nicola Agosti (preparatore atletico) e Pasquale Visconti (preparatore dei portieri).