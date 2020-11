Cava de’ Tirreni, violazione in via Cinque: sbarra distrutta nella notte

Gli operai del Comune, quindi, recepita la segnalazione dei cittadini residenti in zona, non hanno potuto far altro che portarsi sul posto per rimuovere la sbarra divelta a terra così da evitare che potesse causare ulteriori disagi. Tuttavia l’episodio è servito a sottolineare, nuovamente, la necessità di predisporre su via Gaetano Cinque gli urgenti interventi di messa in sicurezza, promessi e previsti da tempo, affinché il problema venga definitivamente risolto.

Considerata, infatti, l’instabilità della tenuta dell’arteria a causa di un fenomeno franoso che l’ha pesantemente compromessa circa cinque anni fa, la circolazione veicolare in via Cinque risulta oggi consentita ai soli mezzi al di sotto di una certa altezza (i 2,2 metri delimitati dalle sbarre presenti in ingresso e in uscita del tratto) e, in caso di allerta meteo, il tratto viene del tutto interdetto per motivi di sicurezza. A fronte di questi disagi, quindi, i cittadini che abitano in zona continuano a chiedere a gran voce interventi di manutenzione straordinaria a tutela della loro incolumità. Un progetto è già stato redatto, con tanto di pareri favorevoli dalle autorità competenti (Genio Civile e Soprintendenza) e si attende solo l’avvio dei cantieri. I lavori costeranno circa 900 mila euro, reperiti tramite un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.