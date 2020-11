Cava de’ Tirreni, vigili urbani in lotta alla concorrenza sleale: controlli ai negozi

Cava de’ Tirreni. Sono finiti i negozi aperti nel mirino della Polizia Municipale, impegnata nei controlli per la concorrenza sleale. L’Amministrazione Comunale ha disposto un apposito monitoraggio dei vigili per evitare che le attività commerciali che possono rimanere aperte, in ottemperanza alle misure previste dall’ultimo Dpcm, non vendano prodotti non consentiti. L’attività è stata disposta a seguito di una serie di segnalazioni pervenute all’attenzione del sindaco, ma anche degli assessori Giovanni Del Vecchio. Vediamo cosa scrive La Città di Salerno.