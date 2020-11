Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un video sulla sua pagina Facebook, fa il punto della situazione Covid in città: “Sono 3.897 i tamponi fatti nel mese di novembre, di questi 557 sono risultati positivi e 3.340 negativi. In questo quadro la percentuale di positivi sul numero di tamponi è assolutamente in linea, anzi leggermente sotto, a quella che è la media nazionale e la media regionale.

Nella giornata di ieri sono stati fatti 156 tamponi di cui oggi abbiamo avuto i risultati: 14 hanno dato esito positivo e 142 con esito negativo. Questo dato ci consente di intravedere un inizio di stabilizzazione della curva del contagio che da una fase di risalita costante comincia ad appiattirsi”.