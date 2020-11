Cava de’ Tirreni riduce l’impegno economico per il Natale, ma la città si illuminerà ugualmente

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: «L’Amministrazione comunale ha ritenuto che, seppur in versione notevolmente ridotta, alcune iniziative natalizie andassero comunque mantenute, per l’immagine della città, le attività commerciali ed artigianali, ma soprattutto per i nostri bambini. A tal fine, a fronte dei consueti 130 mila euro circa, sono stati stanziati 45 mila euro con i quali si realizzeranno le luminarie ad archi lungo i portici, un presepe artistico nella cappella di San Giovanni, ed un albero di Natale nel cuore della città. Per dare un segno, si apporrà una stella davanti ad ogni Chiesa frazionale.

“Mi sembra una soluzione che, seppur molto contenuta, non ci priva completamente dell’ aria natalizia – afferma il Sindaco – Tante saranno le iniziative di sostegno e solidarietà per le fasce più in difficoltà e nessuno sarà lasciato privo delle necessità fondamentali. Credo che sia una scelta equilibrata che tiene insieme tante esigenze”».