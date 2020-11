Cava de’ Tirreni, ordinanza sindacale con divieto di assembramento in sei strade comunali. Ecco i dettagli

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli ha firmato questa mattina l’Ordinanza n. 373 con la quale si stabiliscono ulteriori misure di contenimento al Covid-19, con limitazione alla permanenza pedonale in alcune strade cittadine, al fine di evitare gli assembramenti che si verificano nell’area (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza). Fino al 13 novembre divieto assoluto di permanenza in via A. Sorrentino, via Angiporto del Castello, Via G. Verdi, Via D. Alighieri, Via N. Caputo e Via Mafalda di Savoia. Sarà consentito solo il transito e l’attesa per accedere ad uffici e servizi pubblici.