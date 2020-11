Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, intervenuto in diretta sulla sua pagina Facebook per parlare della zona rossa, afferma: “Il provvedimento di istituzione della zona rossa porta con sé alcune conseguenze molto significative. Abbiamo l’obbligo di rimanere in casa e di uscire solo per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, per andare in farmacia e per altre stringenti necessità. Sono vietati gli spostamenti tra comuni se non per compravate esigenze attestate attraverso un’autocertificazione.

Sono giorni difficili quelli che abbiamo davanti ma affrontiamo queste giornate con una maggiore consapevolezza rispetto al primo lockdown. La medicina e la scienza stanno facendo significativi passi avanti nella conoscenza della malattia ed anche nella predisposizione di un possibile vaccino. Ma dobbiamo combattere ancora, essere forti ed uniti”.