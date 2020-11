Cava de’ Tirreni. La manifestazione delle opposizioni per la tutela dell’ospedale. Le forze di opposizione consiliare comunicano che, in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione emanate dal Governo, per la manifestazione per la tutela dell’ospedale, prevista per mercoledì 4 novembre, non sarà organizzato un corteo, espressamente vietato dalle disposizioni anti Covid.

La manifestazione a difesa dell’ospedale, dunque, si terrà in forma statica e con opportuno distanziamento a piazza Abbro, a partire dalle ore 18,30.

I rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato cittadino e la cittadinanza sono invitati a partecipare, ad indossare le mascherine e a tenere un comportamento responsabile per la tutela della salute di tutti.