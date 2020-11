Cava de’ Tirreni, inchiesta Ecoambiente: assolto l’avv. Marco Senatore

Marco Senatore, il solo a chiedere il rito abbreviato senza il beneficio della prescrizione davanti al Gup per la maxi inchiesta “Ecoambiente”, con il coinvolgimento di venti indagati. In particolare, dopo che il pm Marco Guarriello della Dda di Salerno ha chiesto per tutti il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, l’avvocato Senatore è stato giudicato nel merito, ottenendo la piena assoluzione con sentenza del gup De Filippo. «I fatti contestatimi dalla Procura della Repubblica di Salerno risalgono al 2010 e secondo l’accusa si sono protratti fino al 2017spiega Senatore – l’accusa contestava la gara di appalto per la “gestione dei servizi di logistica integrata relativamente alla movimentazione ed al trasporto dei rifiuti speciali prodotti dallo Stir di Battipaglia e della discarica di Campagna”, espletata nel mese di agosto del 2010”. Venni a conoscenza di essere indagato solo grazie alla stampa, con enorme clamore.