Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, in una diretta sulla sua pagina Facebook, comunica la situazione dei contagi sul territorio comunale e le nuove misure restrittive: “Abbiamo nella nostra città 242 positivi, 17 guariti e 4 deceduti e 9 cittadini per i quali si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Ad oggi anche trovare un posto letto per un paziente Covid sta diventando sempre di più un problema.

Ho ritenuto oggi di fare un’ordinanza chiudendo dalle 8.00 alle 5.00 di fermarsi a chiacchierare in Piazza Passaro ed in Piazza Abbro che potranno soltanto essere attraversate. Ho chiesto ai titolari dei bar e dei locali che hanno i tavolini davanti alle loro attività che alle 18.00, dopo la chiusura, devono far sì che non ci si possa sedere, rientrando le sedie all’interno del locale o posizionandole in modo che non possano essere utilizzate”.