Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con una diretta sulla sua pagina Facebook, aggiorna i suoi concittadini sulla situazione dei contagi: “Ad oggi abbiamo in città 195 positivi al Covid, 10 guariti e restano 4 i deceduti. Aumenta il numero dei ricoverati con 3 concittadini che hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Voglio precisare che il numero dei positivi, ovvero 195, potrebbe essere significativamente alleggerito nei prossimi giorni quando, in applicazione della circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, gli asintomatici che si trovano in isolamento domiciliare per i quali non è stato possibile organizzativamente fare il tampone definitivo per poter essere considerati guariti, trascorsi i 21 giorni di isolamento domiciliare possono uscire, previa un’attestazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl. Siccome si tratta di un numero significativo di persone potremmo avere una brusca riduzione del numero degli attualmente positivi”.