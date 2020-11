Cava de’ Tirreni, giudice assolve Feltri. “Terrone non è diffamazione”

Cava de’ Tirreni (Salerno). Vittorio Feltri – direttore di Libero – assolto per l’utilizzo del termine terrone. Ad assolvere il giornalista bergamasco è stato un Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni, il quale ha scagionato Feltri dall’accusa di diffamazione respingendo la richiesta di risarcimento danni avanzata da un cittadino metelliano.

Come riportato da Anteprima24, un uomo di Cava de’ Tirreni aveva denunciato Feltri perché sentitosi offeso dall’utilizzo della parola terrone. Secondo il Giudice di Pace metelliano però non si è configurato il reato di diffamazione perché il termine in questione non farebbe riferimento ad una etnia. Dunque non risulterebbe ascrivibile tra quelli a sfondo razziale.