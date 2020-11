Cava de’ Tirreni: bimbo si spappola milza in un incidente. Risarcimento atteso da 20 anni

Quello del contenzioni per sinistri stradali, dovuti talvolta alla scarsa manutenzione, sono una delle voci di spesa di maggiori rilievi per i costi delle gestioni comunali. Sulle quali, in sede di approvazione dei bilanci preventivi, le Amministrazioni sono costrette a “puntare” una cospicua somma di denaro per far fronte alle continue richieste risarcitorie e ai contenziosi che, come nel caso dei genitori del minore, muniti di procura speciale del Tribunale, sono arrivati a sostenere la richiesta fin davanti ai giudici della Corte di Cassazione. Anche di fronte a due giudizi sfavorevoli decisi nei due precedenti gradi. Dunque, la decisione definitiva sulla lunga controversia non arriverà prima che della ricorrenza del ventennale dell’incidente per il quale è stata avviata la causa risarcitoria che ancora non vede la parola fine.