Cava de’ Tirreni: arrestato spacciatore di 17 anni

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Cava de’Tirreni hanno tratto in arresto un giovane metelliano B.A. di 17 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, in seguito ad attività info investigativa sul territorio di Cava de’ Tirreni, individuavano un garage dove si era registrato nei giorni precedenti un sospetto passeggio di giovani. Dopo un attento servizio di appostamento, nella serata dello scorso 24 novembre, i poliziotti hanno bloccato per un controllo un’auto con a bordo quattro ragazzi che si dirigeva verso un garage già attenzionato nei giorni precedenti. A seguito della perquisizione effettuata all’indagato è stata rinvenuta marijuana, in dosi preconfezionate ed in forma di sigaretta artigianale, oltre a tre piantine della stessa sostanza, con relativi materiali per la coltivazioni e strumenti per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito il 17enne è stato condotto al Tribunale per i Minorenni di Salerno presso il Centro di Prima Accoglienza. All’indagato ed ai giovani presenti sul posto veniva elevato anche il verbale di sanzione amministrativa per la violazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.