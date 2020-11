Cava de’ Tirreni, allarme topi e prevenzione covid-19: al via la sanificazione

Sanificazione e derattizzazione: l’amministrazione comunale adotta nuove misure per tenere sotto controllo l’igiene in città e provvede alla disinfezione di tutto il territorio cittadino. Ecco l’articolo di Giuseppe Ferrara per La Città di Salerno.

In particolare, come già era stato fatto lo scorso aprile, si è provveduto ad effettuare la disinfezione di tutto il territorio cittadino, di notte, dal centro della città fino alle zone periferiche. I mezzi attrezzati disposti dall’azienda responsabile dell’intervento, in particolare, hanno operato dalle 22 alle 3 su tutte le strade del territorio, con particolare riguardo per la disinfezione di luoghi pubblici all’aperto, piazze e parchi comunali. «Il prodotto utilizzato, registrato e autorizzato dal Ministero della Salute – fanno sapere da Palazzo di Città – è a base di sali quaternari d’ammonio, agisce a basse concentrazioni esplicando una azione battericida, fungicida e contro i virus lipofili sulle superfici con cui viene a contatto».